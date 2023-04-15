陸委會和移民署行動服務團隊於14日午後送愛到府關懷新住民。居住在臺北市大同區的建英來自大陸，在臺婚姻歷經與配偶離異的波折，為了撫養一子一女，努力從事清潔工作認真賺錢，後來被診斷罹患子宮頸癌，然而命運一波三折，術後復原的身體又長出腫瘤。陸委會和移民署送上關懷慰問金及水果禮品，希望建英度過難關，身體早日康復。

經濟並不寬裕的建英，在離婚後獨力撫養一對子女，她靠自己的一雙手，胼手胝足將小孩拉拔長大，就在希望的火種逐漸點燃的同時，卻又被一盆水澆熄，原來她罹患了子宮頸癌，雖然經過手術之後狀況逐漸穩定，近期再次被診斷出胸口疑似長出腫瘤，未來恐須面臨醫療費用、往返醫院奔波治療及子女教養的三重負擔。

陸委會副主委梁文傑(中)和移民署副署長林宏恩(左)為建英提供協助。(移民署提供)

陸委會及移民署對於建英為母則強的堅忍精神，深表敬佩，主動伸出援手，由陸委會副主委梁文傑偕同移民署副署長林宏恩及移民署北區事務大隊大隊長林澤謙等人親自探訪，並送上關懷金及禮品，將關懷的心意化作實際作為，期望能讓建英的經濟壓力得到些許緩解，讓移民署及陸委會成為新住民家庭的後盾。

建英感謝地說，她一路走來跌跌撞撞遭遇許多挑戰，在心灰意冷之際，一直受到臺灣社福體系的幫助，在遇到困難的時候，有賴政府在第一時間給予基本的關心與照顧，讓她在心理最脆弱的時候，感受到自己不是孤單的一個人，內心也湧現力量，一家三口可以度過難關。未來生活仍有許多考驗等待著她們，但她仍會鼓起勇氣，過好每一天的生活。

林宏恩表示，移民署一直致力於新住民的關懷，新住民發展基金設置有新住民社會救助計畫，針對生活陷於困境的新住民提供急難救助，新住民朋友也可以向地方政府尋求協助，移民署將繼續關注新住民的權益，提供必要的幫助和協助。