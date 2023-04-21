土城槍擊案綠轟作秀！陳建仁喊「新北要負全責」 侯友宜：通力合作沒分彼此

新北市連續兩日發生槍擊案，引發民眾不安，新北市長侯友宜近日雖在新加坡出訪，也透過電話掌握偵辦進度，但仍遭綠營批評。行政院長陳建仁今( 21 日)更稱，新北市府要為槍擊案負起全責。對此，侯友宜今日受訪時正面回擊，「我一輩子都在捍衛治安」，打擊犯罪最重要的是不分你我、上下一心，全力壓制犯罪。

侯友宜今日下午在新加坡新創園區受訪，被問及陳建仁點名新北市府要為槍擊案負責時，侯友宜表示，他這一輩子都在打擊犯罪，從基層到警政署長，打擊犯罪不只是不分國界，更重要的不分你我、上下一心，全力壓制犯罪。

侯友宜強調，台灣很小，打擊犯罪不管是在中央或是在地方，都一定要通力合作、不分彼此。

另針對侯在第一時間從新加坡通過越洋電話了解偵辦狀況、指示警局深入緝查，卻遭民進黨批評在作秀、演戲；侯友宜也正面回應，他第一時間就收到警察局報告，也立即下令全力壓制犯罪，絕不寬貸，尤其不要因為投案就輕忽後面的幕後犯罪集團，一個都不能放過。

侯友宜強調，他這一輩子都在捍衛治安，這也是他最重要的初衷，一定會全力以赴、把事情做好。