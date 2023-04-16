【全程影音】堅偉大戰燒不停！ 王世堅稱民調領先二位數 何志偉喊「三不要」：贏的人不會隨便公布 @ChinaTimes ​

民進黨第一波初選民調明天登場，戰得最激烈的台北市第2選區（士林、大同），外傳獲英系、正國會支持的資深市議員王世堅，民調領先綠色友誼連線現任立委何志偉，但媒體人吳子嘉出言反駁。何志偉16日上午表示，民調大家都有在做，贏的人會講政績，輸的人就會做這些行為，喊話對手別傷害選民和民進黨，更別糟蹋黨主席賴清德。

吳子嘉日前搶先透露《美麗島電子報》民調，表示「王世堅沒有贏何志偉」，他指出，以這個情勢來講，王世堅沒有領先，但並不等於王世堅的朋友幫他做的民調是錯的，因為各家有各家的民調。

何志偉上午前往車隊掃街前受訪指出，起初他認為這場選舉是君子之爭，現在對方說何志偉是「魔鬼」，黨主席賴清德是「小弟」，這些殘酷的字眼都出現了，不知道未來還會用什麼方式來攻擊。

何志偉強調，攻擊他沒關係，但請王世堅不要傷害選民和民進黨，更不要糟蹋賴清德。他說，民調大家都有在做，贏的人講政績，也不會隨便公布，輸的人就會做現在這些行為，自己認為這場初選理應是君子之爭、誠信之爭。

至於外界關注過去蕭美琴參與初選過程，何志偉說，過去蕭美琴的事件大家都還記得，流傳在網路上的中泰花園梗圖去年便出現了，如今卻抹在他的身上，彷彿時空錯亂，不是一場君子之爭和誠信之爭，「可以傷害我，不要傷害選民的感情」。