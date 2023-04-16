新竹縣消防局獲報民眾聞到瓦斯味，於興隆路二段337號測得瓦斯數值。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北市16日傍晚飄出瓦斯味，範圍相當廣，從由竹北市中華路至六家地區皆有民眾報案，一共14起報案件數。新竹縣消防局派遣第一大隊、竹北及二重車組共6車16人前往搶救，其中於竹北市興隆路二段337號測得瓦斯數值，其餘地點數值皆正常。

消防局指出，目前持續查看確認中，並在傍晚近6時，消防人員回報興隆路二段337號已由瓦斯公司人員完成緊急遮斷，並連繫承包商前往處理，消防人員持續於現場警戒中，本案已通知瓦斯公司。