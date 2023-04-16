國民黨主席朱立倫頻喊整合民眾黨，遭民眾黨給了軟釘子，他今天又說希望和「民眾黨朋友」一起團結努力勝選，讓民眾黨發言人楊寶楨不解表示，朱立倫這些用詞如何轉為實際作為，難道國民黨有可能全力支持柯文哲嗎？講白了國民黨只是想逼退民眾黨而已。

楊寶楨表示，請藍營不要再靠過來一直想吃民眾黨的豆腐，其實之前已經多次表明，民眾黨不樂見所謂的「下架民進黨」、「非綠大聯盟」這樣子的口號或標籤，因為台灣內部的紛擾已經夠多了，不要刻意地想要化為兩極對抗的局面，這樣是不健康的。

楊寶楨說，在不同政黨間，成員結構、理念價值都不同，到底如何具體合作？請問國民黨有否提出具體方案呢？又或者只是透過媒體在放話呢？她呼籲，國民黨先專注於內部的提名爭議和紛擾，可以先不要費心於整合其他黨派勢力。

另針對朱立倫今天說，非常有誠意希望和民眾黨朋友在一起，希望能夠團結努力勝選，也希望柯文哲在美國訪問一切順利，大家持續來努力。楊寶楨再回，民眾黨的目標很明確，就是全力往柯文哲選總統的方向去打拚、爭取民眾認同，無關乎其他陣營最後推派出什麼人選，這都是各自的選擇。

楊寶楨說，不理解國民黨一直說的「合作」、「團結」、「在一起」這些用詞，如何轉為實際的作為。難道國民黨有可能不推派總統人選，全力支持柯文哲嗎？如果不可能，到底想要怎麼樣的「團結」方式？所以講白了，國民黨只是想逼退民眾黨而已。

楊寶楨強調，民眾黨身為第三勢力，為了有機會改變台灣政治文化，只要有一絲希望，都不會輕言放棄。