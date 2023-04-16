新北中信特攻16日作客台南台鋼獵鷹，前3節雙方互有領先，戰況非常膠著。第四節新北中信特攻靠著謝亞軒與林秉聖接連投進3顆三分球，幫助球隊奠定勝基。在比賽白熱化階段，特攻也加快比賽節奏，多次利用快攻取分，單節拉出28比19一波流攻勢，成功擺脫台鋼獵鷹的糾纏，終場114比105拿下勝利。

首節，中信特攻「黑豹」阿巴西火力全開，單節砍下13分，包含2顆三分球，幫助球隊保持在領先位置，獵鷹則祭出「拉拉山」連線，德古拉（Samuel Deguara）與布拉（Gursimran Bhullar）多次製造特攻犯規站上罰球線取分。次節，特攻「射手喵」謝亞軒挺身而出，用高命中率單節繳出13分，幫助球隊以64比63領先進入下半場。

雙方易籃後，兩隊比分依舊膠著，獵鷹靠著洋將阿修羅（Robert Upshaw III）強打禁區，並持續製造中信特攻的犯規麻煩，一度幫助獵鷹超前比分。不過，特攻在決勝節靠著謝亞軒與林秉聖接連投進3顆三分球帶領下，單節打出28比19一波流攻勢，將比分擴大至最多16分差，成功擺脫獵鷹全場的糾纏。

特攻總教練李逸驊表示，「今天比賽能拿下勝利對於團隊非常關鍵，證明我們經過敗戰後，能夠馬上重振起鼓，在一兩場比賽間再次調整到位，這也是進入季後賽我們最需要的調整。值得一提的是我們面對高張力且膠著的比賽內容，年輕球員可以控制好自身情緒，在第四節把快攻打出來，穩住領先分數拿下勝利，讓我非常滿意。」

中信特攻「射手喵」謝亞軒全場繳出22分、6籃板及6助攻，尤其在第四節個人獨拿9分，包含2顆三分球，一舉幫助球隊拉開比數穩住勝利，謝亞軒表示，「團隊每回與台鋼獵鷹交戰總會打的比較艱辛，今天贏球主因在於團隊有透徹的執行能力，比分非常的接近，我們確實執行教練給我們的設定與戰術，收到很不錯的成果。」

中信特攻「黑豹」阿巴西拿下全場最高30分、8籃板、2助攻及2抄截，阿巴西說：「雖然我們兩隊都正在為季後賽調整，台鋼獵鷹也是我們有機會在冠軍賽碰頭的球隊，今天贏球的關鍵在於我們針對上回輸給台啤英熊的防守缺失做了很多改進，並發揮我們團隊速度上的優勢，在第四節擺脫獵鷹拿下勝利。」