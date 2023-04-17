過去創下單日賣超過7千顆巴斯克訂單記錄的甜點品牌「瑞瑞•食研所Rich Bear」，迎接母親節首度推出「母親節限定禮盒：國王巴斯克-法國玫瑰禮盒」，內有明星商品4吋國王巴斯克最熱銷的原味、草莓、可可及蜂蜜各4款口味及獨家限量品牌保冷袋、金湯匙2組，限量1000組，線上預購／宅配售價1810元，快閃店優惠1800元，官網輸入優惠碼最高還可再折抵130元。

「瑞瑞•食研所」將舉行為期一個月的「快閃實體店活動」，於29日至5月31日在信義A11、5月1日至5月31日在高雄夢時代，及5月2日至31日於新竹巨城，現場除了必買必吃多款的國王巴斯克蛋糕及限量感謝媽咪「母親節限定禮盒：國王巴斯克-法國玫瑰禮盒」外，還有可麗露3款口味，驚喜推出獨家生乳捲4款口味，消費滿額還有機會參加現場抽獎。

最受歡迎的國王巴斯克系列，100％純手工製作，嚴選頂級用料及食材，最熱銷「經典原味」入口即化，濃醇香極緻迷人口感，使用台灣洗選蛋、歐洲法國鮮奶油、澳洲冠軍奶油乳酪所製作。更擁有冰熱二吃方法，冷凍放置室溫約10分鐘冰吃，有著冰淇淋綿密香濃口感。如是流心控，也可微波或烤箱加熱吃，就會有銷魂微微的流心喔，感受內餡半融化的極致滑順口感。