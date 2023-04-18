時碩3月合併營收3.85億餘元，月增6.31％、年減19.40％；第一季合併營收近11.42億元，年減12.11％。

時碩指出，大陸2023年7月1日起，實施國家第六階段機動車污染物排放標準（簡稱為國六B標準），3月大陸汽車市場因終端消費者期待大陸汽車廠隨特斯拉或比亞迪電動車降價而祭出促銷活動，遂出現買氣觀望，連帶時碩也受影響，3月汽車零組件接單及出貨都下滑，自行車廠還在去化庫存，第一季汽車零件、自行車等工業應用成長不易。

時碩預期，時碩在工業應用領域，因自行車與半導體設備業者去化庫存，導致拉貨動能降低，油氣工業儀表需求則相對樂觀，時碩積極開發新應用產品，表現相對較好。至於航太應用領域，市況則隨整體產業復甦而出現強勁的成長走勢。醫材類產品開始貢獻營收，將成為時碩未來營運增長動能。

時碩表示，2023年受通膨高漲、利率上升、投資減少、地緣政治衝突等市場的不確定性因素影響，國際主要預測機構皆認為，2023年全球經貿成長速度較2022年放緩，導致終端需求疲軟，持續加深全球經濟前景疑慮。今年營運更具挑戰性，不過時碩今年營收仍追求成長。