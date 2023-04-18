隨企業庫存調整進入尾聲，台股築底反彈的跡象浮現，國內三檔「台灣50系列」ETF今年來都漲逾10％。

中信投信18日指出，截至4月17日，加強版市值型ETF「中信臺灣智慧50」總報酬更達13.35％，其他區間如：近三月、近一月及近六月報酬都居三檔之冠，再次驗證多因子的發威功力。

國內三檔「台灣50系列」ETF包括：中信臺灣智慧50、元大台灣50及富邦台50，中信臺灣智慧50於202年6月成立，配息頻率採每季機制，成立至今都有穩定的配息紀錄，今年首次配息將於4月21日除息，每單位配0.29元，當期殖利率達1.93％，居本次季配息股票ETF之首，4月20日前買進，都有機會拿到此次配息。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，今年來，台股中小型類股表現較為亮眼，但近期中大型權值股有轉強跡象，相關族群像是半導體、通訊、航運等產業各有利多消息，本週台灣先進製程大廠將召開法說會，市場將焦點放在營收、毛利率展望、產能利用率變化、景氣看法、擴廠進度以及資本支出調整等，短期內將影響台股走勢，也將有望成為衝向「萬六」的動能。

展望後市，張圭慧說，美國通膨數據已有放緩跡象，但仍偏頑固，升息即將見頂已是市場普遍預期，台股在本益比偏低的情況下，多頭機率仍偏高；加上受惠於人工智慧需求、中國大陸解封的復甦動能、電子庫存消化進入尾聲等利多消息，台股上攻的動能仍偏強，市值型商品持續看好，建議投資人可逢低分批布局、長期持有，不受短期波動影響，以降低資金波動度與交易成本，更可提升自有資產規模。