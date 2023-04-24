新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示，看好AI長線趨勢帶動半導體成長新契機，2024年產業景氣有望重啟V型復甦，趁第二季挑選季配息半導體ETF掌「息利雙收」，建議投資人可逢回找買點。

王韻茹認為，台積電定調第二季為營運低點，表示第三季將是下波成長的起點，因為法說會中表示，台積電客戶對於新製程需求持續看好，例如：3奈米製程方面，第1年與第2年開案量，是上世代5奈米製程的2倍，這點一掃市場先前對客戶訂單擔憂。

更值得注意的是，受惠於新製程需求大增，台積電也考慮將台灣高雄廠定位，由原先的成熟製程為主，最新調整為先進製程優先，以因應未來潛在高速運算(HPC)、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等新訂單大量需求，同時，生成式AI掀起全球產業AI化浪潮，由ChatGPT帶動的AI領域新應用需求，目前都僅止於初期階段，對半導體整體產業鏈來看，相關高速運算、AI伺服器成為帶動半導體產業長期成長動能。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)追蹤有「台版費半」之稱的「臺灣全市場半導體精選30指數」，囊括台灣半導體產業市值前30強，30檔成分股中，具生成式AI應用比重高，掌握AI新趨勢題材，台積電占比近30%，為ETF最大持股。

如果投資人想掌握配息收入，觀察00904每季配息紀錄，從2022年3月上市至今，計有2次季配息且達成100%完全填息紀錄，年化配息率約3%以上，預估4/25為今年第2次除息日，適逢第2季為半導體產業表現最壞情況，半導體ETF股價拉回探底過程中，適合中長線布局的低接買點有望浮現，投資人於4/24最後交易日進場布局00904，將能掌握股價成長兼顧配息收入。