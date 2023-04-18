新竹市1所高中棒球隊員，近日傳出遭教練以燒燙的打火機頭在耳後、手臂、腰間烙印的不當體罰情事，事件在竹市棒球圈傳開後引發棒界人士及前球員家長共憤，並質疑校方未積極處置；校方則駁拆表示，教練管教確實不當，第一時間已開考評會解聘該教練，並會協助家長作後續處理。

新竹市棒球界人士及前棒球隊員家長指出，近日聽聞某高中棒球隊有球員遭教練施以烙刑的離譜事件，指這名球員遭教練以燒到高溫的打火機頭，分別在耳後、手臂、腰間烙印，造成全身多處燙傷，引發棒球界人士共憤，而且校方處理似乎不夠積極。

新竹市1所高中棒球隊員，近日傳出遭教練以燒燙的打火機頭在耳後、手臂、腰間烙印。圖為示意圖，危險動作請勿模仿。（陳育賢攝）

同時該校棒球隊的成績原本很好，但近年一直退步，從3年前最好的黑豹旗前4強後就一落千丈，可能與校方過度干預跟不斷換教練有關，對於棒球隊無法延續火熱的好成績及帶領球員有好的發展深覺惋惜，呼籲校方正視此問題，重現棒球隊光榮。

校方則回應表示，該名教練是外聘教練，已聘用1年，球員被教練不當體罰是因總教練發生球員身上有傷，第一時間就依校安通報校長室，校長也立即打電話向家長說明並致歉，同時立即舉行教練考評會，會中決議將該名教練解聘。

校方指出，據了解，事件發生原因是教練發現學生帶打火機違禁品到校，因此發生不當體罰事件，但不論如何，這樣的管教方式是非常不恰當的，目前教練已被解聘，後續會協助且尊重家長的處理方式，如有要提告，校方會提供相關資料，同時也會加強對學生的關心與輔導。

校方同時強調，現任校長4年任內的棒球隊成績比過去9年還要好，這4年光是重要賽事進入16強就有23場，反觀前9年只有21場，最好的成績則是3年前的黑豹旗的4強，今年的木棒聯賽也進入12強，整體成績是向上的，所指都是不實攻擊、抹黑，指控學校過度干預必須要舉證，否則將會提告，同時呼籲部分人士不應投訴媒體而作出傷害學校辦學成果及有程序的處置。

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