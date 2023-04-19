經濟部日前推出「限溫令」，針對餐廳等20類營業場所在用餐期間不得低於22℃，外界認為是為了省電，以應對即將到來的夏季用電高峰。而近日就有一份最新的民調指出，有44.8％的民眾「不贊成」連鎖餐飲、飯店用餐限溫，甚至還有56％的民眾認為「會影響到用餐意願」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》18日起進行網路民調，針對經濟部日前推出「限溫令」，台灣民眾對這件事情的看法，截至18日晚間11時，已有約1萬人參與投票。對於「連鎖餐飲、飯店用餐限溫22℃～24℃，你是否贊成？」，有23.4％的民眾「非常贊成」、有23.9％的民眾「還算贊成」、有16.0％的民眾「不太贊成」、有28.8％的民眾「非常不贊成」，另還有7.9％的民眾「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「餐飲限溫令會影響到你的用餐意願嗎？」，有32.4％的民眾認為「一定會」、24.4%的民眾認為「可能會」、23.1%的民眾認為「不太會」、13.3％的民眾認為「完全不會」，另還有6.8％的民眾認為「不知道／沒意見」。