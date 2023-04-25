外傳警政署擬擴編保二總隊，將實施多項軍事訓練，內政部長林右昌強調，警察不會從事任何軍事行動。對此，國民黨桃園市議員牛煦庭砲轟，現在台灣治安問題嚴重，蔡政府不讓警察專心處理，還增加他們的負擔，簡直「渾X透頂」。

國民黨立委游毓蘭昨（24）日揭露，警方軍事訓練的課程內容很嚇人，不同於過往的打擊犯罪，有各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥等，她質疑政府欲將警察變成第二陸軍。

牛煦庭今（25）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，若是警察接受軍事訓練的傳聞並非屬實，那麼行政院與內政部應會予以駁斥，但他們也沒有否認，說明了確實有相關規劃。牛煦庭也反問林右昌，若是警方沒有要執行軍事任務，那他們為什麼要接受軍事訓練？

牛煦庭質疑，蔡政府難道是因軍人人數不夠，所以讓警察去遞補？若是警察接受軍事訓練成為常態，會不會影響到報考人數？他也提到，現在台灣詐騙猖獗，治安非常不好，蔡政府不讓警察去專心處理這些問題，反而增加他們的負擔，「簡直是渾X透頂」。