新北市長侯友宜28日接受議員質詢時鼓勵全國在五一勞動節都放假，對此，人事行政總處表示，須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。而近日就有一份最新的網路民調指出，有65.83％的民眾「支持」全體國民都放假，有34.17％的民眾「反對」，引發討論。

根據《NOWnews 今日新聞》29日的民調可以看到，他們對於「你支持勞動節，全台2300萬人一律放假嗎？」進行了網路民調，截至29日晚上23時，有65.83％的民眾「支持」，有34.17％的民眾「反對」，兩者的比例近乎有著一半的差距，也引爆正反兩派人馬熱列討論。

而參與投票的網友，紛紛留言表示意見，支持方認為「歐美勞工節，都是全民放假，我們也應該進步才對」、「不差這一天」、「都是有付出勞力工作，不應分勞工會是公務員」、「每個行業的人都很辛苦，怎麼可以分人放假呢？」、「放假要全國一致」，反對方認為「覺得不要放假比較好，股市少開一天，很無聊耶」、「勞工節，就是勞工放假就好」、「軍人節，軍人有假；老師有暑假，勞工要不要也一起休假？軍公教想放假，煩請跟勞工退休制度待遇一樣，不要只想撈好處」、「又不是勞工為什麼要放」。