證交所最新公布，第一季大戶及中實戶持續退場，但散戶大舉「錢」進，螞蟻雄兵的力量發揮到極致後，若沒有大戶、中實戶及法人買盤推升，則指數拉回壓力大。

台股加權指數今天持續出現高檔下修，但中小型股持續在特定主力大戶拉抬下大漲，推升櫃買指數今天逆勢上漲，全場維持紅盤表現；今天盤中上市有12檔攻上漲停、上櫃更有高達31檔拉上漲停，至午盤過後1點15分左右，仍有8檔上市、20檔上櫃股拉漲停。