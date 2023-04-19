證交所最新公布，第一季大戶及中實戶持續退場，但散戶大舉「錢」進，螞蟻雄兵的力量發揮到極致後，若沒有大戶、中實戶及法人買盤推升，則指數拉回壓力大。
台股加權指數今天持續出現高檔下修，但中小型股持續在特定主力大戶拉抬下大漲，推升櫃買指數今天逆勢上漲，全場維持紅盤表現；今天盤中上市有12檔攻上漲停、上櫃更有高達31檔拉上漲停，至午盤過後1點15分左右，仍有8檔上市、20檔上櫃股拉漲停。
台股加權指數今（19）日跌逾百點，最低來到15,756點跌113點，不過，中小型股活跳跳，不受東哥遊艇連跌二根跌停的衝擊，盤中有43檔上市櫃衝上漲停，至午盤過後約1點15分時，仍有28檔強勢漲停。
證交所最新公布，第一季大戶及中實戶持續退場，但散戶大舉「錢」進，螞蟻雄兵的力量發揮到極致後，若沒有大戶、中實戶及法人買盤推升，則指數拉回壓力大。
台股加權指數今天持續出現高檔下修，但中小型股持續在特定主力大戶拉抬下大漲，推升櫃買指數今天逆勢上漲，全場維持紅盤表現；今天盤中上市有12檔攻上漲停、上櫃更有高達31檔拉上漲停，至午盤過後1點15分左右，仍有8檔上市、20檔上櫃股拉漲停。
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