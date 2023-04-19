睽違兩年的新社花海今年將恢復舉辦，種苗改良繁殖場18日舉行地方座談會。（市議員吳振嘉提供／陳淑娥台中傳真）

近年受疫情及俄烏戰爭影響，已中斷兩年的新社花海，今年終於要恢復舉辦，將與台中市花毯節攜手亮相，若依照往年規模，活動腹地高達46公頃，預計11月份登場。農委會種苗改良繁殖場場長張定霖表示，待5月舉行首次籌備會後，就能敲定舉辦時間。

新社花海節自2006年至今已舉辦第15年，其中2021、2022年受疫情及俄烏戰爭影響，種苗改良繁殖場必須籌供高梁、玉米採種任務，停止兩年舉辦花海節，台中市花毯節去年在新社獨撐大局，小而美的花毯雖相當吸睛，但也令不少遊客直呼不過癮。

睽違2年的新社花海今年將恢復辦理，種苗改良繁殖場18日邀集台中市府相關單位、新社區各里里長、市議員吳振嘉、蔡成圭以及立委江啟臣服務處座談，聽取當地居民建議，探討包括當地交通衝擊、影響菇農作業等問題。

新社花海將與台中市花毯節攜手亮相，若依照往年規模舉行，活動腹地高達46公頃，包括新社花海活動場區（含花毯展區）14公頃、活動備援區4公頃以及28公頃雜糧採種食農區。

種苗改良繁殖場場長張定霖指出，包括中正里、東興里、中興里交通首當其衝，去年花毯節大巴接駁方式備受好評，建議持續辦理。另外，新社香菇種植面積約200公頃，11月為採收期，菇農反映停車場車輛造成大量揚塵，汙染栽培場菇包，建議未來改至4月中下旬辦理，以創造雙贏。

新社花海目前暫訂11月份登場，為期28天，橫跨4個周末日。場長張定霖指出，由於第一次籌備會將於5月舉行，正確舉辦時間屆時才會敲定。

立委江啟臣表示，新社花海不只是在地農業能力的展現，更能帶動地方觀光、經濟、活化社區，創造的效益還能造福大台中地區。針對交通接駁、停車規畫、環境維護等，他要求農委會及早與地方政府、社區、商圈等進行協調規畫。