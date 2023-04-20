該局表示，上開詢問電話提到屋主死亡日後之租金收入，依財政部98年9月1日台財稅字第09800412250號函規定，屬繼承人所得，扣繳義務人應於給付時，依所得稅法第88條規定扣繳稅款。

但在繼承人辦理遺產分割或交付遺贈前，可暫免填發扣繳憑單；等到繼承人依法辦妥遺產分割或交付遺贈時，再按實際繼承人或受遺贈人填發扣繳憑單，併入遺產孳息過戶或領取年度之所得，依法徵免所得稅。

該局舉例說明，A公司以月租金新台幣30,000元向甲君承租房屋，甲君111年8月31日往生後，A公司持續於每月1日將租金匯款到甲君遺留的銀行帳戶，由於甲君死亡日後租金是屬繼承人所得，在房屋實際繼承人未確定前，可暫免填發扣繳憑單。

等112年度辦妥遺產分割由乙君繼承取得該屋時，A公司再將自甲君死亡日後所給付之租金，以乙君為所得人，併同填發112年度租賃所得扣繳憑單（所得所屬：111年9月1日至112年12月31日），歸課其112年度綜合所得稅。