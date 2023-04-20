外媒報導，知情人士透露，義大利官員與台灣當局私下討論時暗示，義方或願意退出中國大陸提出的「一帶一路」倡議，以換取台灣在晶片方面的協助。消息一出，引發台灣網友大炸鍋，幾乎一面倒狂嗆，「一帶一路跟台灣晶片根本是兩碼子事」、「別傻了！歐洲沒有完整產業鏈和便宜勞工，生產出來的高價晶片，是沒有競爭力的」、「跟俄羅斯鬧翻 歐洲電價漲了幾倍」。

美國財經媒體報導，多位不具名知情人士指出，義大利工業部官員最近在台北舉行的會議上，談論加強半導體生產和出口合作計畫。但義大利工業部發言人對於相關報導，不予評論。

報導指出，義國官員私下告訴台灣官員，義大利可能放棄參與中國大陸的一帶一路倡議。消息人士透露，此事必須由義大利總理梅洛尼決定，目前還沒有定案。

義大利要與台灣晶片合作消息曝光後，引發網友討論爆棚，紛紛怒轟「要不要退一帶一路是你家的事」、「要退敢快退，不要，想，可能」、「要用台灣資源前請先簽署建交。沒有邦交沒保障」、「義大利自己就有意法半導體的一半了」、「邏輯是⋯⋯退出一帶一路=獲得台灣晶片？」。

有其他網友提醒，不要忘了歐洲昂貴的電價及供電能力，自從與俄羅斯鬧翻現在電價是幾倍在漲，去年義大利漲到很多東西都缺貨，因為廠商不堪電價乾脆停工造成缺貨。

另有網友分析，歐盟本來就有自產10%晶片，現在只想提高到20%而已，目的就是降低對中國的依賴，但沒有完整的產業鏈，沒有便宜會爆肝的勞工，生產出來高價的晶片，是沒有競爭力的，全球產業鏈可不是無緣無故形成，背離市場經濟都不會長久。