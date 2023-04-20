桂先農表示，聯卡中心長期積極配合協助主管機關推動非現金支付政策，在國內支付環境，已經建造安全、穩定的基礎建設；過去三年，新冠疫情加速了數位發展，推動數位化服務已是金融服務未來共同努力的方向，期盼聯卡中心持續發展創新支付應用，更要繼續協助主管機關推動非現金支付政策，擔任產業與主管機關間的溝通橋樑，落實政府普惠金融政策。

桂先農表示，未來聯卡中心的業務發展方向，將延續前董事長佈局的八個重要項目，一、繼續推動信用卡大數據應用分析，提供平台服務及研究成果，協助產官學界在各領域的運用，以利加速跨產業生態圈發展；同時也要持續推廣數據分析動態儀表板，協助中心參加機構分析市場消費樣態，快速掌握市場趨勢。

二、繼續規劃FIDO生物特徵識別與區塊鏈技術結合，運用於中心各服務平台，並擴大應用場景，以滿足民眾及參加機構對於多元身分驗證機制的需求，共同打造無密碼支付生態圈。

三、積極推動國內自有支付卡品牌「TWIN Card（雙盈卡）」，發展自有支付卡品牌能為臺灣支付產業帶來「3A」，Autonomy（自主性）、Amiableness（親和性）及Acceptance Worldwide（國際性），中心團隊將積極延攬參加機構參與發卡業務、拓展支付通路及場景，並促進自有品牌與國際間的合作。

四、將有效提高資訊系統運作效率及可靠度，提升資安及個資防護水準，積極投入資源，強化各項軟、硬體設備、及系統，以因應「資安零信任」趨勢，同時，也注重人員的教育訓練及程序合規性檢視等，以提升人員資安意識。

五、協助發卡機構有效防範信用卡詐欺交易，中心已規劃建置大數據詐欺偵測模型評分系統，透過AI機器學習技術建立風險偵測模型以提高準確率，並導入風控系統實務應用，提升發卡機構詐欺監控的成效，為民眾信用卡交易環境安全把關。

六、將落實ESG環保永續經營理念，改善內部及與合作單位間的作業流程，將流程數位化、精實化，以響應環保節能減碳精神，建構支付卡產業ESG永續發展願景及價值，善盡企業社會責任。

七、將持續加強人才培育，隨著金融科技發展迅速，支付產業面臨巨大的挑戰，研發新種業務需要配合環境變化與時俱進，本中心所有同仁，都應該以主動、積極、開放的態度，學習金融科技新知並掌握發展創新的趨勢，大家共同努力，為臺灣金融支付環境帶來改變。

八、將持續積極推動購置自有辦公房舍及機房計劃，以利中心業務的永續發展。