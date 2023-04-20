新北市土城區四川路7號某當舖今早8時許傳出槍響，17歲劉姓少年搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持改造衝鋒槍朝門口掃射51槍，本案被疑與幫派弘仁會、華山幫利益有關，但劉男堅決不吐實情，警方只能找劉的阿嬤來做筆錄，阿嬤也透露，劉男父親因毒品案，至今仍在坐牢，因此劉男從小就是她帶大的，無奈從小就不乖，令她相當憂心。

劉男阿嬤表示，劉男父母早年離異，後來劉父再娶，但劉父常因毒品案入獄，目前須服刑至2026年，劉男從小就是她扶養長大，但都不是很聽話，令她相當苦惱，為此還在2006年將中和南勢角ㄧ戶公寓過戶給劉男，擔憂他長大後沒有成就，仍可以有房住，目前她與劉男各住在不同地方。

劉男阿嬤說，劉男上月才收到父親的家書，要他好好做人，勤奮努力，未料，時隔不到一個月，孫子就當街開槍掃射，令她相當訝異，也訝異孫子為何會壞到作出這樣的行為。

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