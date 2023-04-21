健談公司(以下簡稱健談公司；產業類別：生技醫療)由推薦單位臺北市政府出具創新創意意見書之健談公司，從女性健康管理為核心，以「優德莎莉」自有品牌及代理產品共同行銷，公司旗下產品有日常營養及備孕類的滴雞精及維他命、產後調養類的惜妳飲補品、消化道保養類的保衛君及十全十美益生菌、美顏類的極緻膠原飲，及月經調理類的月月美生理飲，另為掌握客戶需求，健談公司以營養師團隊提供線上衛教資訊、智能健康諮詢、精準保健產品規劃等服務。

健談公司將自112年4月21日起揭示其籌資資訊，4月28日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。