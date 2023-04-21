新北市長侯友宜今天上午在新加坡沒有公開行程，下午原訂參訪SGInnovate新加坡創新機構的行程也旋風式快閃，他解釋是因為下午還有新加坡友人安排的拜會行程，至於上午的不公開行程以及下午的拜會行程會見何人？侯友宜都沒有做出直接說明。

今天下午侯友宜抵達新加坡創新機構時，先接受聯訪，媒體詢問上午與什麼人見面，是否包含新加坡副總理黃循財？侯友宜並未正面說明，僅表示非常感謝新加坡友人的關心。

侯友宜表示，這趟來新加坡，所有新加坡好朋友都給予長期的協助跟幫忙，也拜會了許多公私部門，下午仍有相關拜會行程，也都是這些新加坡友人安排的，所以都心存感激，謝謝他們做了許多努力。

至於拜會行程會討論什麼議題？侯友宜回應，新加坡在地緣的戰略位置上，以及經貿產業的發展，甚至在外交採取審視彈性跟靈活的方式，都有機會一起來進行討論。尤其新加坡在綠色金融方面推行很成功，全世界僅次於倫敦、紐約，在這方面很成功讓國際接軌、永續發展能夠緊密做結合，這部分也是值得學習的，所以下午的拜會也會仔細討論這些方向。

侯友宜接受聯訪後，隨即表示後續還有其他拜會行程隨即搭車離開，由青年局長邱兆梅代表，繼續原定與SGInnovate新加坡創新機構進行相關的座談以及交流。