新店分局今完成派出所正名揭牌。（警方提供）

新北市烏來地區是泰雅爾族人重要聚落，中華民國政府遷台後，將當地部落地名改為為漢文，雖然信賢部落在2020年已改回哪哮（Rahaw）部落，但當地的新店警分局信賢派出所等仍沿用舊名，近年在烏來區公所及市議員馬見的爭取下，終於獲准更名，並於今（21）日同時完成忠治、信賢、福山派出所更名揭牌，正名為桶壁、哪哮、德拉楠派出所，令地方族人相當欣慰。

當地居民表示，過去的地名多由統治者決定，缺乏民主程序，充滿威權與殖民優越，讓泰雅爾族人相當反彈，近年透過民代爭取及地方村民開會討論，於2020年10月14日經行政院原住民委員會通過「忠治、信賢、福山」3個部落正名程序，變更名稱為「桶壁、哪哮、德拉楠部落」，如今盼到派出所更名，去除不合時宜的名稱。

新店分局表示，烏來區3個派出所依照程序申請更名，新北市政府今年2月17日核定，分局即著手辦理相關行政作業，並更換派出所牆面銜牌、機關戳章等，希望在完成更名後，警民關係能更加緊密，彼此守望、維護治安。