10億身家財富女神王宥忻身為萌獸教主也是動物權益促進會的籌備會主委，日前赴新加坡考察夜行動物館，為接下來的萌獸樂園做準備。王宥忻說：「夜行動物園看到了許多的動物他們生活環境非常的舒適，在導覽車上看到獅子吼叫、河馬在水裡游泳、小鹿在夜間覓食， 我感受到地球上各種生物共存共榮是件間多麼幸福的事， 這也是為什麼我會成立台灣動物權益促進會的初衷，想要為世界上的動物奉獻一份心力。」

王宥忻日前赴新加坡考察。（固力狗提供）

王宥忻此行新加坡天氣非常好，膚色黑了2度變成焦糖色更顯健康之美，笑說：「到新加坡吃美食肯定是必須的，昨天吃了越南料理感覺就像到了越南。」她分享今4月22日是地球日，有感於地球升溫如果超過2度，整個生態將失去平衡；其中，台灣過去110年來，年均溫已上升1.6°C。研究學者認為，未來台灣將持續加溫，夏季日數增長、冬季日數減少，王宥忻說：「所以眼下當務之急就是我們全體地球村的成員，必須開始積極於投資我們的家園！」

動權會今年的目標是「投資我們的星球」，呼籲大家在日常生活中做出環保的行為，也希望政府制定政策和鼓勵綠色消費，讓地球能夠永續發展。王宥忻說：「將會放眼世界各地舉辦相關活動，包括市集、講座、手作課和閱讀活動，響應環保，也期許我們每個人都可以為地球做出貢獻，透過日常生活中的簡單行為，讓我們的星球變得更美好」。