在職場上除了工作能力非常重要以外，人際關係更是不可或缺。對此，小孟老師在臉書上分享容易招小人的前3名生肖，依序是生肖蛇、生肖猴、生肖虎，因為個性的關係，常會讓人感到不滿或是容易誤解，最後引來小人挾怨報復。

▍TOP3：生肖虎

生肖虎有自信且相當強勢，有時會顯得過於直率、霸道，而且他們的攻擊性與好勝心都很強，容易讓人感到威脅和恐懼，再加上有時會出現情緒不穩定、缺乏耐心等問題，因此會不小心得罪別人，引來小人報復。

▍TOP2：生肖猴

生肖猴十分聰明，也導致他們常常自信過度且驕傲自大，容易因此出現小失誤，甚至會耍小聰明欺騙別人，而這些性格往往讓他們容易招惹小人。

▍TOP1：生肖蛇

生肖蛇過於內向、冷靜，缺乏主動溝通能力，因此常會讓人產生誤解。此外，有時會過於固執和自負，尤其缺乏自信和包容的性格，也會引起別人的反感，進而成為小人的攻擊對象。