為防止人群湧入滋事，傍晚在民生地下道周邊架起百公尺的改道牌，預計傍晚實施管制。（吳輝攝）

據傳白狼張安樂等人也將接駕，警方不敢大意，屆時通過民生地下道時，預估有近600名員警現場「護駕」，維持秩序。（吳輝攝）

「搶轎熱點」民生地下道，過去擠爆到寸步難行，加上搶轎、暴打，至少也得鬧上3小時。（吳輝攝）

彰化警方按腳程預估，23日凌晨12點左右大甲媽鑾轎才進入民生地下道，為防止人群湧入滋事，傍晚在民生地下道周邊架起百公尺的改道牌，預計傍晚實施管制；據傳白狼張安樂等人也將接駕，警方不敢大意，屆時通過民生地下道時，預估有近600名員警現場「護駕」，維持秩序。

大甲媽祖下午5點正式進入彰化轄內，今年因疫情趨緩隊伍硬是遲到將近4個小時才到彰化，由於過去大甲媽鑾轎停留彰化都會超過20個小時以上，特別是「搶轎熱點」民生地下道，過去擠爆到寸步難行，加上搶轎、暴打，至少也得鬧上3小時。

據了解，去年鬧事的白狼張安樂與地虎堂吳金虎夫婦也將現身接駕，消息指出他們將在永安街與長壽街口等待，警方也掌握情資，不敢大意，今晚光是民生地下道周邊，就派出近600位警力「護駕」。

今年彰化警方可是做足準備，來回共計投入3234人次警力維護秩序，地下道前更圍起超過400公尺的改道牌，還首次投入霹靂小組與教官隊，組成機動應變編隊共44人，專責處理遶境時發生的糾眾滋事或打架的突發情形。事前更與當地42個宮廟及接轎團體，簽署「優質宮廟文化-行動公約」，希望共同守護活動秩序。