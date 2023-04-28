在醫療人員陪伴下，讓楊姓病患能參拜大甲媽、醫療媽圓夢。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

大甲媽祖遶境彰化縣員林市區，宏仁醫院醫師興奮扛轎。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

台中大甲鎮瀾宮媽祖今天在彰化縣遶境，上午進入員林市區，民眾大排長龍鑽轎腳，遶境隊伍行經宏仁醫院時，36執事還進入醫院遶行，為慢性病患祈福，還有患者在醫護人員協助下參拜媽祖。隨行信眾中，孔姓女香客為幫罹癌父親祈福，走到雙腳起水泡，由醫護簡單處理後，繼續上路，堅持走完全程。

大甲媽祖九天八夜遶境行程，除駐駕宮廟，回鑾至員林市時，還駐駕宏仁醫院，院方安排多名白袍醫師扛轎，36執事團也首度進入醫院內遶行祈福，一名氣切長期臥床、需要使用呼吸治療器的楊姓病患，興奮地由醫護團隊協助坐輪椅下樓參拜，雖然無法講話，但點頭示意內心很高興。

宏仁醫院呼吸治療師張媛禎說，楊姓患者臥床一年多，氣切後心情很沮喪，但過去楊姓患者都有跟隨大甲媽進香團參拜，得知大甲媽今天會駐駕宏仁醫院，事前內心就很滿滿期待，今天院方特別把呼吸器移到醫院一樓門口，讓楊姓病患能參拜大甲媽、醫療媽圓夢。

大甲媽祖駐駕醫院帶來的最大好處就是隨行信眾有疑難雜症也可一併處理，宏仁醫院與大甲鎮瀾宮醫療團在醫院門口設立醫療站，無償為香客提供醫療服務。宏仁醫院醫療副院長朱建統說，今天醫院門口除醫療站，也設置點心站，為香客補充體力，該院多年前捐贈給醫療團的醫療車，迄今也是全天候隨行。

遶境隊伍中，孔姓女香客因雙腳起水泡求助，宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎查看傷勢後由護理人員包紮。孔姓香客透露，為了幫癌父祈福，因此由弟弟及老公陪同首度隨行大甲媽，不過因為沒經驗，雙腳起水泡多日，越來越嚴重才求診，但仍想走完全程。

因天氣炎熱，復健科專長的常春醫院院長汪國麟提醒，患有糖尿病、高血壓、心血管病變的香客，在這麼熱的天氣，身體代謝變差，要注意補充水分，而糖尿病患可能因周邊末梢神經感受較差，可能雙腳已水泡卻渾然不覺，建議休息時要多檢視並按摩，讓雙腳休息。

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