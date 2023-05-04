母親節快到了，一名女網友分享「媽媽聚會」的照片，只見6隻母猴坐在玉山塔塔加停車場路邊的圍牆上，身邊都帶著一隻小猴子，排排坐聊天的畫面萌化眾人的心，不少網友留言狂讚，真的太可愛了，好像集體出門要過母親節一樣。

一名女網友在臉書社團《路上觀察學院》上分享「媽媽們的聚會」，只見圍牆上面坐著6隻猴子，旁邊或懷裡都有一隻小猴子，看起來就像是媽媽帶著寶寶出門參加姊妹淘的聚會。

猴子媽媽帶小孩出門聚會，可愛畫面曝光。（圖／網友授權提供）

猴子媽媽帶小猴子出門聚會。（圖／網友授權提供）

超可愛照片吸引近萬人狂讚，不少網友則留言大讚好可愛，「太可愛了吧」、「這是在等幼稚園的娃娃車嗎？」、「她們要去過母親節，等司機來開門」、「真的精到變成人了，一起出來過母親節」、「感覺像是媽媽聚會，都在說老公的壞話」、「好應景母親節」、「嬰猿際會（因緣際會）」。

另有已經當媽媽的網友則說，這看起來就像是醫院哺乳室的畫面，剛生完寶寶的媽媽排排坐、努力餵嫩嬰，真的是很難忘的畫面。