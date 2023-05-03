一名人夫表示，某天早上聽到老媽和老婆，因為誰要負責做晚餐而爭論不休，讓一旁的孩子都嚇歪了，而他看著現場狀況，腦筋一轉說了2句話，就成功解決一場即將爆發的婆媳大戰，引起網友討論，不少人笑歪直呼，只看到原PO驚人的求生慾。

一名男網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，老婆和老媽一大早就吵不停，仔細聽才知道她們在吵誰來做晚餐，雙方都堅持要負責做晚餐，劍拔弩張的氣氛讓孩子們看了很害怕，他只好充當和事佬喊「2個都安靜啦！叫外賣！」

原PO表示，老婆與老媽聽到他這句話以後，立刻站到同一陣線上質問「你是不是不信任我們？」而他腦筋一轉回說「沒有！我是怕你們辛苦！」這才讓老婆與老媽滿意，兒子在旁邊看了則忍不住驚呼說「爸爸你怎麼大方？」

原PO指出，從小到大吃了至少36年老媽做的飯，老婆煮的菜，他少說也吃了14年，這兩個人的煮飯實力，他相信這世界上不會有人比他更了解，如果這兩個人決定要一起合作煮飯，那真的有可能會創造出黑暗料理界中最黑暗的料理。

貼文引起網友討論，千人留言狂讚，「求生欲好強」、「我想你的腸胃一定堅強的異於常人」、「這個就是男人的求生慾」、「幫你鍛鍊腸胃」、「原來煮了36年跟14年的兩個人，廚藝都沒有進步」、「我以為你要說妳們兩個別吵了，晚餐你來做」。