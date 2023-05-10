知名主持人黃子佼近期抗議《天下雜誌》，在未告知他的情況下將他的文章大幅刪改，消息一出後在網路上引發不小的風波。不過，黃子佼風波後仍不受影響的時常在社群上和網友分享生活大小事。豈料，有網友表示：「給他意見，他總是一堆莫名其妙的強詞奪理。」讓黃子佼不忍發聲。

黃子佼的愛女在去年出生，榮升新手爸爸的他也時不時的在臉書上分享育兒日常以及感悟。豈料，近期有網友在他的貼文下方留言表示：「這個爸爸好幼稚，而且網友給他意見，他總是一堆莫名其妙的強詞奪理，人家都是生養過小孩的。」對此，他也將該則留言截圖，並於今(10日)以貼文方式回應了。

黃子佼表示：「會良性互動，理性溝通，感性交流。」娓娓道來他分享育兒經驗的心聲，表示自己因為網友的嚴厲言詞影響了心情，指出：「自己對於女兒照顧相當在意、謹慎。」認為每個家庭的孩子不可能有同一套SOP進行統一規格化的教育，因此部分網友的提點也無法如實照搬到女兒身上。

不過，黃子佼也補充：「留言區還是有許多的提點，從用品引薦到溫馨提醒或建言，對我來講相當的受用以及無比感激。」更因有網友從女兒身上獲得療癒後，而相當開心。然而，黃子佼話鋒一轉，指出：「因為是新手父母，我們都還在揣測、優化並修正教導的進程。」認為世界上不會有絕對正確的專家、前輩，就算他們擁有豐富的理論知識，但終歸不是從第一天開始，就守著寶寶長大的你我，「經驗值可以參考並試圖去理解，接著要懂得選擇判斷分析運用，這是我近一年來的心得與結論。」

黃子佼於文中指出自己身為公眾人物，很難拿捏與他人互動的尺度：「不看、不回留言可能會被說不親民太有距離感，或者是都不互動真的令人傷心；而互動多了說明多了可能又會被解讀成莫名其妙、強詞奪理。」不過在文末也表示：「還是要感激相對到位的建議，一旦看到我絕對會懂得去消化」，希望能與網友們一起祝福天下孩子在愛中成長。