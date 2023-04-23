不少人為了買房、買車，或是未來的老年生活，而制定存錢計畫，但也有人是「月光族」，一拿到薪水就立刻花光。大陸命理專欄「星座巫師」分享，獅子座、雙子座、牡羊座和水瓶座的人，雖然不缺賺錢能力，甚至有些人的收入非常可觀，卻總是難以把錢存下來，讓人懷疑他們的口袋是不是破了大洞。

▎獅子座

獅子座雖然很在意賺錢、儲蓄等事情，卻很容易留不住錢，因為他們個性比較傳統、愛面子，非常在意社會地位，認為自己過得好不好，必須要其他人都看到才算數，因此為了讓自己看起來很好，總是不惜花錢，導致他們很難留得住金錢，儲蓄速度較為緩慢。

▎雙子座

雙子座雖然有優秀的賺錢能力，但他們花錢的能力也不容小覷，常常是「賺多少花多少」，而且賺得越多、花得越多，因為雙子座非常愛玩，認為錢只要再賺就有，常常一拿到收入，就被他們花出去了，所以總是存不了錢。

▎牡羊座

牡羊座個性豪爽大方，習慣大手筆支出，好像不把錢當一回事，再加上他們很喜歡和朋友一起吃喝玩樂，還總是搶著買單，自己的手上自然就留不住錢，因為都被他們自己花完了。

▎水瓶座

水瓶座雖然不缺存錢能力，但常常因為複雜的人際交往問題，而被迫花錢，水瓶座又非常在意這些「人情債」，無法置之不理，到最後辛苦存下的錢，全部都礙於人際交往的壓力而進到其他人的口袋裡。