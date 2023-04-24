瑞星財經科技股份有限公司歷時5年打造FinGuider投資AI，利用電腦運算大數據分析，提供投資人客觀的輔佐。投資人時常面臨資訊內化產生情緒化的判斷，導致美股投資判斷失誤，瑞星財經科技股份有限公司執行長李國熙指出，AI可以有效提升交易的關鍵指標，尤其是獲利因子，長時間下來將改善獲利表現。

投資失焦、語言隔閡是投資人在市場上面臨最大的問題。瑞星財經科技股份有限公司產品經理黃綉雯建議，投資人應有清晰目標，再搭配FinGuider投資平台，能夠省下時間與心力。

「FinGuider歷經多時回測開發出年化報酬率可以打敗大盤的投資策略。」產品經理黃綉雯說明AI依靠大數據和創新工具，能夠穩定現金流，找出最佳的股息選擇策略。

FinGuider依靠大數據和AI創新工具，幫助投資人穩定現金流，找出最佳的股息投資策略，長時間下來能改善獲利表現。(圖:中時新聞網攝)

執行長李國熙表示，投資美股不難，重點在於選擇有效的工具，強調最大的投資風險來自於投資人本身，包含無法有效率地過濾市場雜訊、過度自信、欠缺理性等情緒化表現，都增添了交易風險。

李國熙進一步表示，實際有進場投資過美股的人會有共鳴，當觀察自己帳面績效上沖下洗時，常常會不知所措，很容易失去理性思考並作出失敗的投資決策。FinGuider花了5年時間打造AI決策模型，以多維度大數據分析擺脫人性弱點並優化長期投資績效。AI能不間斷地為投資人提供永遠客觀、理性且穩定的分析，幫助投資人一掃心魔與盲點，做出更優質的投資決策。

AI無法100%讓人每一次投資都獲利，沒有一個投資人或機器能達到這種成效，不過歷史數據說明FinGuider AI最大的特色在於它的投資決策能顯著優化交易獲利因子並有效減少最大回落，長期使用能穩定改善獲利表現。

瑞星財經科技股份有限公司執行長李國熙指出，投資人需要永遠保持理性，一掃人性的心魔與盲點。(圖:中時新聞網攝)

調研公司Gartner預估，2025年將有8成投資需要AI輔佐，現在能夠在FinGuider搜尋超過4700檔美股投資標的，而AI能分析其中3800檔美股，預估各自的走勢，為投資人尋找買進機會。

FinGuider強調每檔股票會配置獨立專屬的AI，就像是為了每檔股票培養一位專屬的經理人，針對該股票的特性進行學習，建構出最適合該股票的交易決策模型，不受任何人為影響，長期穩定地執行分析與判斷，投資人能知道什麼時候該停利/停損，轉出資金至潛在獲利表現更佳的標的。

臺企銀創投總經理吳瑞元表示，投資美股一直是目前投資人的進行式，無論FAANG(臉書Facebook、蘋果Apple、亞馬遜Amazon、輝達Nvidia、谷歌Google)尖牙股，甚至狂人馬思克的Tesla電動車，傳統績優公司Coca-cola可口可樂、星巴克咖啡、迪士尼，以及所有人尊敬的股神巴菲特的「波克夏公司」，都可以投資，而且可以「一股買賣」，更加吸引海外投資人進場布局，但投資人的痛點卻是交易介面及個股資訊都是英文，報價也不即時，使得投資美股的人只能上網尋求意見領袖KOL的分析，缺乏安全感及自信心。

Finguider美股分析產品恰巧解決這些痛點，提供基本面視覺化分析、AI即時新聞資料庫、大數據分析投資組合、ETF專欄。

在資訊爆炸、詐騙猖獗的投資理財領域，做好準備功課再進場、嚴控風險管理，才是股市真正贏家。