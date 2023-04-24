「飛花落院」推出春夏新菜單，並邀請曾榮獲亞洲及世界 50 大酒吧 Room by Le Kief 主理人易柏翔，自5月30日與31日帶來佐餐的Sake & WineTail，並且在海拔500公尺飛花落院的平台上，搭起俯瞰台中夜景的 SkyBar，預計將帶來一系列沈浸式的調酒體驗。

「飛花落院」春夏菜色以春天和夏天自然的變換及運用最直接的烹調方式，帶出食材本身清爽的微甜和細膩的微苦。春夏的色彩正從黑與白逐漸轉變為色彩繽紛的油畫，視覺的變化就像是走進藝術迴廊，

春夏菜單的『白』選用了有著蔬菜白皇后之稱的白蘆筍和猶如白牡丹一般的白舞菇，淋上用白米熬煮口感絲滑微甜的「泔」，為春天的皇后披上一層如絲緞般的白紗，也為春天蔬菜的微苦增加爽脆的微甜。

集結春天最鮮美的甲殼海鮮佃煮，文火熬煮台灣外海的珍珠鮑魚、愛爾蘭的翡翠螺，將淡雅的醬油香氣和微甜的醬汁及甲殼內臟微苦帶來的回甘，藉由醬汁品嘗藏在盔甲底下的鮮甜，更將鮑魚煮汁拌在來飛花落院的必吃料理，在美食評鑑500盤裡面奪得單一菜色盤數最高的『旬味釜飯』，希望傳達料理的零浪費。

這個季節的刺身最具代表性的就是水針了，看到水針就知道春天來了，而為環境永續規範在每年4 月15日開放捕捉的吻仔魚更是能嘗到當令魚貨的鮮美。而色彩繽紛像油畫一般的蕎麥麵，上面鋪上深綠色微苦的人蔘葉、切成極薄極細的橙絲再鋪滿來自日本富山灣的螢烏賊，沾著醬汁吸入的蕎麥麵好像是把春天的氣息都保留了下來。

主餐則是用黑、白、綠胡椒翻炒的醬汁涮煮粉紅色大理石紋的日本A5和牛紐約客，胡椒的嗆辣佐上用炸、炒、醃製的牛蒡絲烹調出酥脆、香氣和回甘的甜味，讓油脂飽滿又柔軟的和牛以及花山椒一起搭配出充滿層次的風味。

不葷主義日漸抬頭，一日無肉的概念更是讓蔬食料理越來越容易親近，飛花落院把每個月的1日定為『蔬食日』，當天全天提供蔬食料理，讓蔬食成為一種生活態度。更隨著季節來變化菜色，其中春夏季蔬食的茄泥春蔬用春天清脆甘甜的竹筍、法國白蘆筍、日本花菜和茄泥搭配，增加多種品嘗蔬菜的方式。