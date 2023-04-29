竹聯幫弘仁會與華山幫疑因詐欺水錢糾紛爆發槍戰，社會一片譁然，新北警為壓制黑幫囂張氣焰，針對涉案弘仁會成員執行三波掃蕩行動，並透過國際合作自馬來西亞押解主嫌「鯨魚」林京履返台，因林嫌及小弟逃往馬國時已在機場滯留9天，因遇到開齋日，自稱每天只能吃白飯青菜，因此一上機後就狂嗑海鮮蛋炒飯及可樂。

據了解，林嫌20日下午搭機前往馬來西亞，我國警方得知後，立即通報馬來西亞當局，請求協助將林嫌列為不受歡迎人士，攔阻林嫌入境，機場配合我方要求，待林嫌下機後隨即予以扣留，因此在機場滯留9天，

鯨魚上飛機後先猛嗑「海鮮蛋炒飯」飛機餐，但是仍意猶未盡頻向空姐要了多杯可樂以及柳橙汁，他向壓解員警表示，在馬國機場時，只能吃白飯配青菜，「今天是這幾天吃最好的」。

昨晚被解送抵達機場後，隨即押往新北刑大接受調查，今天上午偵訊時，林嫌供稱，被開槍的豐田轎車確實是他的座車，當時他人也在車上，但對於策畫報復、教唆少年槍手開槍等關鍵案情，他全部矢口否認，甚至對警方所稱的共犯，他也僅認識少數幾人。

偵訊後，中午12時許警方已將林京履、杜姓小弟依組織犯罪條例移送新北地檢署，迄目前專案小組共拘提弘仁會成員28人，收押3人、收容少年6人。