東港戶政事務所520結婚送好禮。(屏縣府提供)

萬丹戶政事務所520結婚送好禮。(屏縣府提供)

潮州戶政事務所520結婚送好禮。(屏縣府提供)

象徵諧音「我愛你」的5月20日，成為多年來熱門的結婚登記日，屏東縣各戶政事務所獻上祝福，除贈送新人長長久久的禮品外，也精心布置結婚拍照專區，讓每對新人都能留下美好回憶。

屏縣府民政處表示，今年520適逢假日，新人們除可預約當日辦理結婚登記，也可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所辦理結婚登記，並指定520為結婚登記日。

隨著疫情趨緩，來戶所辦理結婚登記的新人們隨之增加，屏東縣政府為讓結婚新人能夠快樂成家、追求幸福，延續去年傳統布置拍照專區及致贈禮品，讓新人能夠在這個特別的日子留下永久的回憶。

其中東港戶所結合在地知名地標大鵬灣跨海大橋及「屏東第一鮪」的成功拍賣，設計具在地特色的大型結婚背板，藉由「屏東第一鮪」的好福氣祝福每一對新人「愛情滿載＆幸福有餘」，並致贈「5201314幸福密碼對杯組」，祝福新人「深愛彼此一生一世」。

屏東市戶所則贈送「幸福成雙保溫壺瓶組」，祝福新人「保你倆愛情，日日溫暖，幸福久久」；里港戶所送上好禮二選一的「沖泡壺」或「創意對杯」，祝福新人「幸福(壺)一輩(杯)子」。