台東一名人夫阿雄（化名）與陸籍女子小靜（化名）2016年在台登記結婚，沒想到結婚才4個月，小靜就為了賺取男客提供的小費，在小吃部包廂內「全裸跳舞」，遭判妨害風化罪確定，隔年小靜又因居留證到期自行離境，自此與丈夫分隔兩地，阿雄苦盼無望訴請離婚，法官認為2人婚姻已生破綻而無回復之希望，因此判准。

據判決書指出，阿雄與小靜2015年在大陸登記結婚，並於2016年回台辦理登記，4個月後某日凌晨，小靜在小吃部擔任服務生時，在未上鎖之包廂內，為賺取男客提供之小費，竟脫光衣物赤裸跳舞，因涉犯公然猥褻罪嫌，遭法院判刑確定。

隔年，小靜的居留期限過期，但因妨害風化案件不能換證，阿雄便購買機票讓小靜返鄉，小靜自出境後2人即未再同住，小靜曾要求離婚，但因遭限制出境而無法來台，因此阿雄向法院訴請離婚。

法官勘驗移民署所提供之出入境紀錄，發現小靜自2017年3月自行離境後，不僅未再有任何入境紀錄，2人也曾至大陸請求離婚獲准。

法官審酌2人辦理結婚登記後僅4個月，小靜即有在男客面前脫衣陪酒之行為，並於返回大陸後請求離婚獲准，堪認雙方均已喪失維持與他方繼續共同生活之意願，未來亦難以期待雙方繼續共同生活，2人婚姻已生破綻而無回復之希望，因此判准離婚。

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