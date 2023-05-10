港星李若彤1995年與古天樂主演《神鵰俠侶》，以清新脫俗、迷人噴仙氣的扮相，獲得「最美小龍女」的美名，是許多人心中的一代女神，近日就有人夫在機場遇到李若彤，並偷拍她的吃麵照，但卻遭妻質疑尪出軌，還標記李若彤幫忙抓姦，沒想到還真的釣出女神回應，還原當時在機場的狀況。

一名人妻網友在小紅書PO出老公在機場直擊野生李若彤，還偷拍她的吃麵照，但人妻卻質疑「我老公一個鋼鐵直男，平時根本不認識娛樂明星，他怎麼會認出這個是李若彤呢？」懷疑老公身邊還有另一個人，人妻還標記李若彤「幫我看一下他旁邊有沒有女人」。

沒想到還真的釣出李若彤回應：「你好，希望你今晚安心睡覺。今天在候機室我確實感覺到對面有男士在拍我，當時我看到的只有他一個人坐著」，李若彤不只沒有因為被偷拍生氣，反而還大方替人夫解圍，高EQ舉動讓人妻感動直呼：「真的很謝謝姐姐，幫我解開這個誤會」。

李若彤稍早則在微博發文談此事：「被偷拍當然沒有大家的家庭幸福來得重要，這點我還是分得清楚的」，不過她也向人夫喊話：「下次要拍可以大大方方過來告訴我，是我的榮幸」。