台東家扶中心接受台東縣政府委託開辦家庭寄養安置服務已36 年，提供寄養家庭替代性照顧服務，至今已服務774 名失依兒少，目前台東地區每月約45 名兒童少年居住於寄養家庭，寄養家庭目前有45 戶。

邁入寄養服務第23年的碧珠媽媽是台東縣最資深的寄養媽媽，由於她自身是養女身分，深刻體會當寄養兒少離開原生家庭被照顧的感受，她以自身經歷投入寄養服務。她說，第1位寄養童辰辰到家裡時年僅7歲，當時辰辰失去原生家庭帶著恐懼來到寄家，寄媽用溫暖與愛陪伴辰辰，讓他逐漸增加自信與安全感，以正向態度鼓勵照顧辰辰。

碧珠媽媽說，看見照顧的寄養童，從原本自信心低落、退縮的樣子，透過生活穩定的陪伴照顧，臉上笑容的增加和燦爛，感受孩子對她們家信任感增加，主動分享生活瑣事與內心事，讓她很感動又窩心，覺得一切都值得。

服務2年多的玉珍媽媽因同事從事寄養服務，自己也想為社會盡一份心力而加入寄養服務，她分享照顧的寄養童培培因身心障礙加上體弱多病，照顧上倍感辛苦，因幼兒在校與同學相處互動能力較弱，因此寄媽特別在培培生日前夕，安排蛋糕小點心，讓培培與同學分享增加互動機會，培培相當開心有備受重視的感受，玉珍媽媽說，孩子便感到溫暖窩心。

玉珍媽媽的女兒也分享，當看到母親在照顧寄養兒童過程增添許多溫暖、包容，和自己小時候看見的母親不同，自己也重拾和母親間的親密，感受全家投入寄養服務，讓家庭成員彼此更凝聚、緊密。

台東家扶中心邀請寄養家庭媽媽分享經歷，也歡迎民眾投入寄養服務。（蔡旻妤攝）

台東家扶中心主任鍾澤胤說，目前寄養家庭平均年齡約54歲，平均服務年資9年。截至4月底止共照顧45名寄養兒少，其中有發展遲緩及身心障礙身分兒少占了4成，且超過6成的兒少接受寄養服務的原因為家庭照顧者疏忽或施以身心虐待，而寄養家庭高齡化也會影響照顧多元需求兒少意願。