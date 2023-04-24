根據富比士資料，名單上的110位俄羅斯億萬富豪(較去年增加22位)，整體資產從3530億美元，增加到5050億美元。

富比士說，要不是有五位富豪放棄俄羅斯國籍，名單人數會更多。這五名富豪是DST全球的創辦人Yuri Milner、Revolut創辦人Nikolay Storonsky、自由金融創辦人Timur Turlov，以及JetBrains的兩名共同創辦人Sergei Dmitriev和Valentin Kipyatkov。

富比士補充說，在戰事爆發前的2021年，當時公布資料時俄羅斯富豪的總體資產價值達到6060億美元。

在西方制裁壓力下，俄羅斯經濟在2022年萎縮了2.1%。但是該國仍有能力對外輸出石油、金屬和其它自然資源，特別是對中國、印度和中東等市場。

國際貨幣基金本月將俄羅斯2023年經濟成長率，從0.3%上調到0.7%。

許多俄羅斯的富豪將西方制裁視為是笨拙的、甚至種族主義的方式。

在90年代蘇聯解體後，一小群富豪和寡頭說服了葉爾欽(Boris Yeltsin)主政的政府，將石油和金屬公司的控制權交給他們。而國營事業私有化進程，也推進了他們的財富，並擠身世界級水準。

但在普丁(Vladimir Putin)領導下，一些寡頭被剝奪了資產，並重新落入國營企業手中，而這些企業的經營人往往是俄國頂級特務人士。