民進黨主席兼總統候選人賴清德昨（23）日批評，國民黨的國家認同「像精神分裂」。對此，國民黨立委王鴻薇狠酸，賴清德自己才是精神分裂吧？粉專「政客爽」也嘲諷，賴清德的立場搖擺，他一直把獨派當白X在耍。

賴清德昨到北醫大演講時對國民黨火力全開，他表示，棄醫從政的關鍵，是在幫陳定南助選台灣省長時發現，當時國民黨每次選舉就買票，並有黑道暴力介入。賴清德更砲轟，國民黨的國家認同像「精神分裂」。

王鴻薇今召開記者會被問到相關問題時指出，國民黨的立場很清楚，那就是認同中華民國與中華民國憲法，反觀賴清德，他過去多此表達台獨立場，現在卻說台灣不必獨立，「非常清楚，你賴清德自己才是精神分裂吧？」

而「政客爽」今也在臉書發文狠酸，支持賴清德的獨派人士「其實都滿蠢的」，因為他們一直被賴當白X耍。「政客爽」並直言，賴清德的膝蓋很軟，當他真正要選中華民國總統的時候，就會推翻過去自己的主張、聲稱台灣沒有宣布獨立的必要。