被外界看好代表國民黨參選2024的新北市長侯友宜，近期傳出提出了「和平護民主」的兩岸論述。對此，國民黨台北市議員柳采葳分享，有一位她認識、可說是綠營樁腳的南部長輩告訴她，他們能接受「和平護民主」的論述。

侯友宜今（24）日受訪表示，國家要永續發展，最重要是國家一定要安全、人民安心、社會安定，「沒有安全就沒有一切」，和平、安定才可以永續繁榮走下去，守護中華民國是他的工作與責任，他願全力以赴。

柳采葳今在臉書發文分享，該位可說是綠營樁腳的南部長輩，在侯友宜訪問新加坡的這幾天告訴她，如果這次的選舉是和平和戰爭的選擇，一定會支持侯友宜。長輩指出，侯友宜「和平護民主」的論述，是他們接受且支持的方向，畢竟兩岸不生事、繁榮穩定的經濟才能帶來希望，且沒人知道，當前的民進黨政府和民進黨主席兼總統候選人賴清德，會把臺灣帶去哪裡。

柳采葳直言，這些人不是不支持民進黨，只是對老百姓來說，高層政治太難懂，他們只知道要和平、不要戰爭。柳也提到，她已經不只一次說過，2024是中華民國的關鍵時刻，這句話不是恐嚇人民的話術，而是全球民主夥伴都已經用行動關切臺灣安全後的警告，因此，她支持侯市長以「和平護民主」為兩岸論述，捍衛中華民國必須要用和平來撐民主！

柳采葳認為，侯友宜的論述所反映的，不只是國家政要對兩岸關係的看法，更是貼近當前民意現況的寫照，自從蔡英文政府與中共失去對話管道後，兩岸關係急凍且摩擦不斷，台灣人民面對中共軍機繞台、航母遠洋巡航，都已悲哀的感到習以為常，但環台軍演之後，台灣人民即便冷靜且看似一切如常，但緩慢而不安的躁動，卻隱隱在每個人心中。