中央流行疫情指揮中心即將解編退場，前指揮官陳時中日前高調現身談防疫，再度引發民眾對疫苗採購等爭議決策的質疑。國民黨立委洪孟楷提到，NCC行政調查報告今年4月交到交通委員會，當提出臨時提案要求退回時，綠營才緊急call立委到場，表決過程還聽到綠委竊竊私語在問「要同意還是反對？」連要討論的議題都不清楚，就被call來只為護航投票。他直言，要把橡皮圖章換成監督專章，唯有政黨輪替、國會過半。

「要解密黑箱合約，就要政黨輪替、國會過半！」洪孟楷今(30日)在臉書發文表示，要解秘黑箱疫苗合約，這是大家共同的心願，因為過去在立院即便兩次成立疫苗採購調閱小組，但綠營就是用人數優勢，護航到底。不然就是閹割版的疫苗採購合約，重要關鍵全塗黑，這要怎麼審閱？唯有政黨輪替、國會也要過半，才能夠逼著行政部門拿出當時的採購合約，不為難基層的公務人員，但一定要拍板定案的高官出來面對負責。

洪孟楷強調，但綠營在國會真的有太多沒自我意識的投票部隊，只有黨意、沒有民意。除了疫苗採購，還有太多的黑箱根本沒有釐清，3+11的會議記錄別以為人民忘記，黑心快篩讓小吃店能夠採購，到底是誰決定，到目前沒有人負責；甚至其他部會的狗屁倒灶事件，也要逐一揭秘！

洪孟楷提到，NCC新設新聞台行政調查報告在野黨要求下，在今年4月交到交通委員會，但內容根本輕描淡寫、避重就輕；而當提出「臨時提案」要求退回時，綠營才緊急call委員到場，而當有些綠委姍姍來遲後，表決的過程還聽到一兩位綠委竊竊私語在問「要同意還是反對？」連要討論的議題都不清楚，連行政調查報告都沒看過，就被call來只為護航投票。

「這樣的民代，真的能夠為民喉舌嗎？」洪孟楷直批，如果只有黨意、沒有民意，那就是行政部門的橡皮圖章，要解密黑箱，就要把橡皮圖章換成監督專章！疫苗採購要真相、防疫預算使用要真相、行政調查要真相！要真相，就絕對要政黨輪替、國會過半，這是2024最重要的意義！