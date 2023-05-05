極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的4名成員因涉及2021年1月6日美國前總統川普（Donald Trump）的支持者攻擊國會大廈事件，今天被判犯下共謀暴亂罪。

法新社報導，華府陪審團歷經3個多月審理後，認定39歲的泰瑞歐（Enrique Tarrio）等4人有罪。泰瑞歐曾是這個新法西斯主義組織的「全國主席」。

其餘3人為泰瑞歐的黨羽：39歲的畢格斯（Joseph Biggs）、32歲的諾狄恩（Ethan Nordean）和37歲的芮爾（Zachary Rehl）。共謀暴亂罪最高可處20年徒刑。

另一名驕傲男孩成員佩佐拉（Dominic Pezzola）在這項指控獲判無罪。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）告訴記者：「1月6日案發後，我承諾司法部會盡己所能來追究相關人士責任，這場令人髮指的攻擊試圖顛覆我國民主的基石，亦即把權力和平轉移給新的民選政府。」

「今天的判決表明，司法部會盡一切力量來捍衛美國的人民和民主。」

事發當天泰瑞歐並不在華府，但他被控指揮闖入國會大廈，試圖阻止國會認證民主黨的拜登（Joe Biden）選贏川普。

上述5名被告也被判犯下數條刑罰較輕的罪名，包括妨礙國會程序、妨礙執法、破壞政府財產等。

45歲的佩佐拉也被判盜竊美國財產有罪。從廣為流傳的事發影像中可以看到，佩佐拉當天使用偷來的警用防暴盾牌來打破國會大廈窗戶。