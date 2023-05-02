高市觀光局搶攻國旅團客，去年9月起祭出補助計畫，每團補助最高5000元，迄今已累計、逾500團、1.7萬人訪高。高雄市長陳其邁2日宣布，延長該計畫出團日至今年10月31日止，另再新增「原民旅遊」主題，即起至6月30日，旅行社帶團至高雄3個原民區域指定景點，再加碼補助1000元。
觀光局長高閔琳說明，依據「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」國內旅行社只要組團15人（含）以上團體、安排2天1夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依該計畫申請補助1晚住宿費，平日（周日至周四）住宿每團補助5000元，假日（周五、周六及國定假日）住宿每團補助4000元，計畫已延長出團日期至今年10月31日止、受理時間至今年12月15日止，或預算用罄。
此次觀光局再新增「原民旅遊」主題，旅行社只要於5月1日至6月30日，組團至高雄原民山區，包括那瑪夏區、桃源區及茂林區3擇1，造訪具原住民文化之指定景點，則加碼多補助1000元，即平日補助6000元、假日補助5000元。
陳其邁表示，高雄是全國唯一有16族原住民族的城市，族群相當多元，如布農族、魯凱族、卡那卡那富、拉阿魯哇等原住民族，分居茂林、那瑪夏及桃源3大原鄉，是充滿濃厚原民人文風情及豐富自然生態資源，各地區皆保有其獨創特色，鼓勵全國旅行社送客至原鄉，體驗高雄部落文化的原汁原味。
觀光局補充，旅行社若要申請國旅團體「原民旅遊」補助，需送團至具有原民文化色彩的景點（原住民部落或具有明顯可被識別的原住民圖騰或字樣之景點），如建山部落、萬山部落、達卡努瓦部落、桃源區原住民文化館、多納高吊橋、達卡努瓦里部落願景屋等，至於茂林國家風景區、茂林龍頭山、蛇頭山與龜形山、新威森林公園、藤枝森林遊樂區、紫蝶幽谷、情人谷瀑布等，則視為一般觀光景點，僅可申請一般版補助，詳情請上高雄旅遊網查詢（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4651）。
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