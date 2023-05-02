高市觀光局搶攻國旅團客，去年9月起祭出補助計畫，每團補助最高5000元，迄今已累計、逾500團、1.7萬人訪高。高雄市長陳其邁2日宣布，延長該計畫出團日至今年10月31日止，另再新增「原民旅遊」主題，即起至6月30日，旅行社帶團至高雄3個原民區域指定景點，再加碼補助1000元。

觀光局長高閔琳說明，依據「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」國內旅行社只要組團15人（含）以上團體、安排2天1夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依該計畫申請補助1晚住宿費，平日（周日至周四）住宿每團補助5000元，假日（周五、周六及國定假日）住宿每團補助4000元，計畫已延長出團日期至今年10月31日止、受理時間至今年12月15日止，或預算用罄。

高市觀光局運用原住民鮮明色彩及融合營火蟲等具部落代表性的圖騰意象所打照的達卡努瓦。（柯宗緯翻攝）

此次觀光局再新增「原民旅遊」主題，旅行社只要於5月1日至6月30日，組團至高雄原民山區，包括那瑪夏區、桃源區及茂林區3擇1，造訪具原住民文化之指定景點，則加碼多補助1000元，即平日補助6000元、假日補助5000元。

陳其邁表示，高雄是全國唯一有16族原住民族的城市，族群相當多元，如布農族、魯凱族、卡那卡那富、拉阿魯哇等原住民族，分居茂林、那瑪夏及桃源3大原鄉，是充滿濃厚原民人文風情及豐富自然生態資源，各地區皆保有其獨創特色，鼓勵全國旅行社送客至原鄉，體驗高雄部落文化的原汁原味。

全國各縣市旅行社已組織超過500團、送客逾17

觀光局補充，旅行社若要申請國旅團體「原民旅遊」補助，需送團至具有原民文化色彩的景點（原住民部落或具有明顯可被識別的原住民圖騰或字樣之景點），如建山部落、萬山部落、達卡努瓦部落、桃源區原住民文化館、多納高吊橋、達卡努瓦里部落願景屋等，至於茂林國家風景區、茂林龍頭山、蛇頭山與龜形山、新威森林公園、藤枝森林遊樂區、紫蝶幽谷、情人谷瀑布等，則視為一般觀光景點，僅可申請一般版補助，詳情請上高雄旅遊網查詢（https://khh.travel/zh-tw/event/news/4651）。