新加坡樟宜監獄以絞刑處決了大麻販子蘇皮亞 ( Tangaraju Suppiah)，引起國際人權團體、反死刑團體的關切。據新加法院的說法，他在 2018 年因販運超過1公斤的大麻而被判有罪，儘管他的家人認為案子還應詳查，他沒有足夠的法律顧問或翻譯為自己辯護。

半島電視台報導，蘇皮亞1977年生於新加坡，族裔上屬泰米爾人，也就是來自南印度的種族，他不會說英語和其他新加坡較主流的語言。

法院表示，此案是中央緝毒局在2013年展開的調查，蘇皮亞以電話連絡其他的同族人，叫唆他們夾帶大麻進入新加坡。2018年調查終結，因為毒品超過 1 公斤，而被判處死刑。

蘇皮亞的家人與人權人士辯稱，他是弱勢群體，審理期間沒有得到足夠的法律協助，而且在接受警方訊問時，他也被拒絕尋找泰米爾語翻譯。

人權觀察團體(HRW) 亞洲區副主任羅伯森 (Phil Robertson) 對此案表示遺憾，並表示新加坡的判決的證據「稱不上明確」，並表示違反了國際法和量刑標準。

這是新加坡今年的首起絞刑，去年則執行了11起處決，其中同為是販毒而死刑的達馬林根(Nagaenthran Dharmalingam)，受到最大的爭議，因為他可能有智力問題，或許被操控運毒，引發了罕見的抗議活動。

西方不少知名人物主張放寬對大麻的看法，包括英國商業大亨布蘭森(Richard Branson)，或是世界首富馬斯克(Elon Musk)。新加坡政府則表示，他們對毒品是不能容忍的，而一公斤大麻“足以使150 名濫用者吸上一個星期，非常嚴重。

聯合國表示，保留死刑的國家應該只對「最嚴重的罪行」使用死刑，其中不應包括毒品犯罪。

鄰國馬來西亞最近通過了法律改革，取消了對包括毒品在內的罪行的強制性死刑，並給予法官自由裁量權。