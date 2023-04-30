外傳國民黨將於5月17日徵召總統參選人，國民黨立院黨團總召曾銘宗今表示，據他了解，黨內徵召時間在5月20日左右，5月17日剛好是國民黨開中常會的時間，這天「可能性非常非常的高，但現在還沒完全確定」，藍委李德維也強調，新北市長侯友宜現在是大家非常支持的人選。

李德維說，國民黨主席朱立倫希望5月能夠徵召總統參選人，但具體日期到底是5月17日、5月24日甚或5月20日，目前為止沒有確定的答案。但「最強母雞」侯友宜現在確實是大家非常支持的人選。無論無何，國民黨希望能夠徵召最強的人，贏下勝選，這才是國民黨最重要的目標。

曾銘宗說，目前黨內徵召時間在5月20日左右，5月17日剛好是周三，是國民黨開中常會的時間，所以「可能性非常非常的高，但現在還沒完全確定」。

媒體詢問，外傳挺郭的藍委越來越多，新北市長侯友宜遲遲不表態是否成原因。李德維表示，國民黨團有了解大多數黨內立委的想法，但不諱言，一個民主團體不會是百分之百（意見相同）。就像立委陳玉珍非常支持郭台銘，但也有不少立委支持侯友宜，大家共同的意見就是國民黨要推出最強的人選，打造勝利團隊，爭取2024年勝選，這也是國民黨團與黨內上下一致的想法。