飛利浦股價在周一早段大漲12%，暫報19.4歐元。

飛利浦的呼吸器產品可用於治療睡眠呼吸暫停，但市場擔心這些呼吸氣使用的泡沫是含有毒性。於是自2021年6月以來，飛利浦宣佈召回數百萬個呼吸器，該公司也一直在努力對抗召回事件的影響。

美國一系列的集體訴訟，讓公司股價蒸發約70%。投資人擔心打法律訴訟需要極高的費用。

執行長說，正在尋找其他解決方案。

然而分析人士警告稱，關於召回的總成本，仍有許多事情不清楚。飛利浦還必須與美國食品藥品管理局(FDA)達成和解。此外，還必須面臨個別的病人訴訟，病患稱自己因飛利浦裝置而造成健康問題。

荷蘭ING分析師在一份簡報中說，更重大的醫療訴訟危機，以及退讓的影響仍然存在。「總體而言，我們認為這是一次正面的業績更新，但這也突顯了，訴訟影響和市場不確定性並未消失」。

飛利浦表示，仍不確定與FDA和其他人的訴訟談判結果。

飛利浦第一季核心利益成長近50%，來到3.59億歐元；銷售為年增6%。

此前該公司編製的調查，分析師預估，第一季銷售成長率將低於2%，息稅折舊攤銷前獲利(EBITA)將減少15%。