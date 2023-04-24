法務部調查局驚傳失火 烈焰濃煙竄夜空 消防局灌救中

位於新北市新店區中華路的調查局今（24日）晚間9時許傳出火警，廉政大樓1樓冒出火煙，新北市消防局獲報立即派遣派遣27輛各式消防車及69名消防人員前往救援，火勢迅速獲得控制，暫無傳出人員傷亡，起火原因仍待調查。
消防局表示，法務部調查局廉政大樓24日深夜傳出火警，現場是 8樓建物的1樓起火，晚上9點08分火勢控制，目前無人傷亡，至於相關細節，調查局目前尚回應，而大樓起火的原因也須待火災調查釐清，晚間21時19分火勢撲滅，目前殘火處理中。
位於新北市新店區中華路的調查局今（24日）晚間9時許傳出火警，廉政大樓1樓冒出火煙，新北市消防局獲報立即派遣派遣27輛各式消防車及69名消防人員前往救援，火勢迅速獲得控制，暫無傳出人員傷亡，起火原因仍待調查。
消防局表示，法務部調查局廉政大樓24日深夜傳出火警，現場是 8樓建物的1樓起火，晚上9點08分火勢控制，目前無人傷亡，至於相關細節，調查局目前尚回應，而大樓起火的原因也須待火災調查釐清，晚間21時19分火勢撲滅，目前殘火處理中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。