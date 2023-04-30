台中某高中驚傳3學生持球棒圍毆1學生事件！6名學生疑似設局約高二張姓男學生21日晚上至潭子石牌公園見面，張男到場後遭3名男子徒手及持球棒毆打，並用腳踹張男頭部，其他2男1女在旁觀看並未阻止，事後家長向民代陳情；目前張男已驗傷提告，警方受理偵辦中。

台中市議員江和樹接獲民眾陳情指出，張姓男學生21日晚上10點半被女同學利用手機通訊軟體約到潭子石牌公園見面，到場發現竟有5男1女在場，才知遭人設局。其中3名男子先是徒手毆打張男頭部，把人放倒在地再用球棒歐打全身及屁股教訓，接著用腳踹張男頭部，張男倒臥在地仍持續毆打不放過，其他2男1女則在一旁看戲，甚至用手機錄下全程，導致張男身心受創，恐懼上學。

據瞭解，張男疑似因為與前女友分手後遭到其他同學看不順眼，夥同其他女生約張出來見面，設計這起圍毆事件。江和樹指出，直到張男向他陳情，這起暴力事件才曝光，但不僅校方反映慢半拍，甚至想掩蓋，處理態度實在令人搖頭，直批「我們台中市教育環境真的出了問題！」，預計明日上午10點舉辦記者會。

警方表示，張男全身多處擦挫傷，已驗傷提告傷害，警方受理偵辦中；目前已通知3名打人學生，已有1人到案說明。

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