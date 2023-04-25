碩陽電機主要生產及設計中、小型馬達傳動模組，屬傳動元件產業鏈結構之中游製造商，其產業鏈主要區分為：上游原材料供應及加工廠商，中游傳動模組製造廠商，下游應用領域品牌、代工廠商。產品廣泛應用於各種產業領域，包含應用於醫療級電動輔具（如：電動輪椅及電動代步車）、工業用高空作業車、農業及養殖漁業用馬達、食品機械馬達、智慧機械自動化設備、無人搬運載具、公共電動閘門等。

2022年營收9億元，年增21％，毛利率23.2％，營利率8.7％，稅後淨利0.8億元，每股盈餘3.38元。今年第1季自結營收2.43億元，毛利率25.51％，稅後淨利0.24億元，每股盈餘0.96元。2022年銷售地區來看，亞洲占比58％、台灣29％、歐洲11％、美洲2％。

該公司主要產能在台灣，其中有刷馬達年產能35～45萬台，無刷馬達年產能4～6萬台；大陸主要設置組裝廠，由台灣銷售關鍵零組件至大陸。營收比重來看，為有刷馬達90％，無刷馬達10％，未來無刷馬達比重將提高，希望帶動毛利成長。

碩陽電機持續深耕馬達技術（控制技術、IE4~IE5高效率馬達、永磁/磁組馬達），系統端整合三電系統，提供移動載具平台AIM，產品應用端建構Clean Machine系列化產品。短期發展穩固現有醫療級車用傳動系統市場，配合終端客戶提升產品規格及應用。

公司預計今年5月發表A+電動掃街車研發成果，7月新建桃園二廠落成，10月跨入農業機械自動化產業，12月TAF實驗室成立。